ضبط تاجر أسلحة بدون ترخيص بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص يقيم بناحية جزيرة شندويل بسوهاج؛ لاتهامه بالاتجار في الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، وبحوزته عدد من الأسلحة والطلقات النارية.

بدأت الواقعة بورود معلومات أكدت صحتها التحريات لضباط قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، تفيد قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل بسوهاج، بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، مُتخذاً من محل سكنه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه بمسكنه، وبحوزته 7 فرد محلي الصنع وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم والمضبوطات.



