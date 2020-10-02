إصابة 10 عمال في حادث انقلاب أتوبيس بطريق أبو سمبل

وقع حادث انقلاب أتوبيس عمال بطريق شرق العوينات بمدينة أبو سمبل جنوب أسوان، صباح اليوم السبت.



وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث أنقلاب أتوبيس عمال تحديدًا عند الكيلو 40 بطريق شرق العوينات بمدينة أبوسمبل جنوب المحافظة، مما أسفر عن أصابة 10 أشخاص.



وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.



وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع آثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق، وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حال الوصول إلى الأسباب وراءها.



وتبين أن المصابين هم: "محمد صالح الجندي، عمره 38 سنة، وإصابته كدمات متفرقة بالجسم وجرح قطعي بفروه الرأس، وأبو بكر محمد عبدالمجيد، عمره 42 سنة، وإصابته اشتباه كسر باليد اليسرى، وأحمد منير محمود، عمره 36 سنة، وإصابته اشتباه خلع بالكتف الأيمن، و باسم جابر محمود، عمره 28 سنه كدمات متفرقه بالجسم".



كما أصيب أيضًا "كرم سيد عبدالفتاح، عمره 24 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالساق اليسرى، وأحمد محمد أحمد، عمره 33سنة، وإصابته كدمات متفرقه بالجسم، وكرم جابر عبدالعال، عمره 54 سنة، وإصابته خلع بالكتف الايسر، وخالد محمد أبو بكر، عمره 33 سنة، وإصابته كدمات متفرقه بالجسم، و عصام محمود عبدالحميد، عمره 43 سنة، وإصابته خلع بالكتف الأيمن، و أحمد شهاب سباق، عمره 43 سنة، وإصابته كدمات متفرقه بالجسم.