الدفاع الروسية: 14 قتيلا جراء قصف أوكراني لمستشفى في لوجانسك

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الأوكراني شن ضربة متعمدة بصواريخ «هيمارس» على مستشفى في قرية نوفيدار في لوجانسك.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام روسية، مساء السبت، قصفت القوات المسلحة الأوكرانية، في حوالي الساعة 7:30 صباحا (بالتوقيت المحلي)، عمدا مبنى مستشفى محليا بصواريخ «هيمارس».

وأضافت الوزارة أن القصف أدي إلى مقتل 14 من الموجودين داخل المستشفى والعاملين في المجال الطبي، وإصابة 24 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، مشيرة إلى أن جميع ضحايا الهجوم الصاروخي يتلقون مساعدة طبية مؤهلة.

وأشارت الوزارة إلى أن كل المتورطين في الضربة على مستشفى نوفويدار، والتي أسفرت عن مقتل 14 شخصا، سيتم العثور عليهم ومحاسبتهم.

ونوهت بأن الهجوم الصاروخي المتعمد على منشأة طبية مدنية عاملة، جريمة حرب خطيرة غير مشروطة لنظام كييف.