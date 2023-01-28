تين هاج يوجه رسالة لجماهير يونايتد بشأن التعاقدات الجديدة

علق إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد حول إمكانية إضافة تعزيزات جديدة لصفوف الشياطين الحمر خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة خلال 20 مباراة.

وقال إريك تين هاج في تصريحات نقلها الصحفي الموثوق " فابريزيو رومانو " حول التعاقدات الجديدة: "لدي فكرة ، لكن في الأيام القليلة المقبلة إذا أتيحت لي الفرصة في الأيام القادمة سأغتنمها" .

وأضاف: "ولكن التعاقد مع لاعبين جدد لا يعود لي فقط".

وواصل: "أعتقد في هذا النادي ، كل يوم يجب أن يكون هذا هو النهج".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ريدينج مساء اليوم في الدور الرابع من كأس الإتحاد الإنجليزي.