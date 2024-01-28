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يعقد، غداً الاثنين، الاجتماع الأول للجنة تسيير ومتابعة البرنامج الإقليمي للدول العربية (2023-2028) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وذلك بدعوة مشتركة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية -إدارة الشئون القانونية، والمكتب الإقليمي للأمم المتحدة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعني بالمخدرات والجريمة، وبحضور ممثلي الوزارات والهيئات المعنية في الدول العربية.

ويأتي اجتماع هذه اللجنة في سياق دوري لتقييم الأنشطة والمشاريع المنفذة في إطار البرنامج الإقليمي لعام 2023.

كما يستهدف الاجتماع الإعداد للبرامج والمشاريع المشتركة المستهدف تنفيذها بين الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خلال المرحلة الثالثة من البرنامج الإقليمي (2023-2028) بشكل موسع يواكب المتغيرات المتلاحقة.

ويتضمن الاجتماع أيضاً: "الوزارات والهيئات المعنية بالشباب والتربية والتعليم والثقافة وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالإضافة إلى وزارات العدل والداخلية والصحة، والتي تمثل أهمية قصوى في الوقت الراهن وخاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الفساد والجرائم المالية ومكافحة المخدرات وتعزيز نظم العدالة الجنائية".