السلطات الأمريكية تحدد منفذ إطلاق النار والضحايا في هجوم بمتجر بولاية إنديانا

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حددت السلطات، اليوم الثلاثاء، منفذ إطلاق النار والشخصين اللذين قتلا في هجوم إطلاق نار في متجر بقالة شمالي ولاية إنديانا الأمريكية.

وذكر مكتب المدعي العام بمقاطعة إلكهارت أن خوان إم. سانشيز - 54 عاما، هو المشتبه به في إطلاق النار الذي وقع أمس الاثنين في متجر "مارتنز" في إلكهارت.

وتم إطلاق النار على سانشيز في مقتل بعدما واجهته الشرطة خارج المتجر.

وقال مكتب المدعي العام في بيان صحفي: "إن المسلح أطلق النار عدة مرات على رجال الشرطة الذين ردوا بإطلاق النار وأردوه قتيلا".

وأصيب الكوربورال بول فاندنبورج وشرطي الدورية إيثان باسترناك بجروج خلال المواجهة. وظل باسترناك في المستشفى اليوم وهو في حالة مستقرة.