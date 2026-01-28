 حملة مكبرة لرفع الإشغالات وفحص تراخيص المحال التجارية بالإسماعيلية - بوابة الشروق
الأربعاء 28 يناير 2026 2:51 ص القاهرة
حملة مكبرة لرفع الإشغالات وفحص تراخيص المحال التجارية بالإسماعيلية

أميرة محمدين
نشر في: الأربعاء 28 يناير 2026 - 1:39 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 يناير 2026 - 1:39 ص

قاد اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، حملة ليلية مكبرة بنطاق حي ثالث، استهدفت رفع الإشغالات المخالفة، ومراجعة التراخيص، والتصدي لسرقة التيار الكهربائي من الأعمدة العامة، إلى جانب متابعة نشاط عدد من المقاهي والكافيتريات، وتفقد الحالة العامة لشوارع العشريني والمستشفى والسكة الحديد بنطاق حي ثان بمدينة الإسماعيلية.

وأسفرت الحملة عن إزالة إشغالات تعوق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري، مع فحص التراخيص الخاصة بالأنشطة التجارية للتأكد من مطابقتها للاشتراطات القانونية، ورصد المخالفات المتعلقة بالتعدي على المرافق العامة والحدائق العامة وسرقة التيار الكهربائي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة التزام المقاهي والكافيتريات بالمساحات المخصصة لها فقط، وعدم التعدي على حرم الطريق والأرصفة، مؤكدًا أن الحفاظ على الانضباط بالشارع يُنفَّذ لحماية حق المواطن في طريق آمن ومنظم، وتحقيق السيولة المرورية.

ووجّه المحافظ الأجهزة التنفيذية بالمتابعة الدورية والمستمرة، وعدم التهاون مع أي مخالفات، مع استمرار الحملات المفاجئة بمختلف أحياء المحافظة لضبط الشارع، وفرض سيادة القانون، والحفاظ على المرافق العامة والمظهر الحضاري للمدينة.


