ترامب: توقيع الاتفاق مع طالبان قريبا وحضور بومبيو

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن توقيع اتفاق مع حركة طالبان الأفغانية "قريبا" وأن وزير خارجيته مايك بومبيو سيحضر التوقيع.