ترامب: توقيع الاتفاق مع طالبان قريبا وحضور بومبيو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن توقيع اتفاق مع حركة طالبان الأفغانية "قريبا" وأن وزير خارجيته مايك بومبيو سيحضر التوقيع.