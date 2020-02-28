 ترامب: توقيع الاتفاق مع طالبان قريبا وحضور بومبيو - بوابة الشروق
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ترامب: توقيع الاتفاق مع طالبان قريبا وحضور بومبيو

واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 28 فبراير 2020 - 10:15 م | آخر تحديث : الجمعة 28 فبراير 2020 - 10:15 م

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن توقيع اتفاق مع حركة طالبان الأفغانية "قريبا" وأن وزير خارجيته مايك بومبيو سيحضر التوقيع.

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