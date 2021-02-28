بدء متحانات الفصل الأول للعام بتجارة عين شمس 72 ألف طالب وسط إجراءات مشددة

بدأت كلية التجارة جامعة عين شمس اليوم الأحد 28 فبراير امتحانات الفصل الدراسى الأول لشعب اللغة العربية واللغات والساعات المعتمدة باللغتين العربية والانجليزية وبرنامج جامعة كيين الأمريكية والتعليم المفتوح والتعلم المدمج.

وأوضح الدكتور خالد قدري عميد الكلية أنه تم تجهيز لجان الامتحانات بالكلية من حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة، وذلك من خلال ترك مسافات كافية داخل اللجان وتحديد أماكن الجلوس للطلاب حفاظاً على التباعد الإجتماعى، وكذلك رش وتعقيم لجان الامتحانات بين فترات الامتحان، والتأكيد على الطلاب بارتداء الكمامة واستخدام المعقمات وأخذ كافة الاجراءات الاحترازية حفاظاً على صحتهم وأنه يتم قياس درجات الحرارة للطلاب قبل دخول الامتحان وذلك من خلال أفراد الأمن الإدارى، كما أنه توجد لجان للعزل فى حالة الإحتياج إلى ذلك.

ولفت إلى التأكيد على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد داخل اللجان للإجابة على كافة الاستفسارات، والتأكيد على العيادات الخاصة بالكلية بالتواجد طوال فترات أيام الأمتحانات لمواجهة أى طوارئ طبية، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش فى اللجان والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم أصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان.

وأضاف قدرى أن عدد الطلاب الذين سوف يؤدون الامتحانات 72515 طالب وطالبة، 51738 طالب وطالبة فى الشعبة العربى، و6651 طالب وطالبة فى شعبة اللغة الانجليزية، و306 طالب وطالبة فى شعبة اللغة الفرنسية، وما 1281 طالب وطالبة ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية، و1702 طالب وطالبة ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية.

كما تقدم للامتحانات ببرنامج الشراكة مع جامعة كيين الأمريكية 95 طالب وطالبة، و10742 طالب وطالبة بالتعليم المفتوح والتعلم المدمج.

جدير بالذكر بدأت امتحانات الدراسات العليا للشهادات المهنية لدرجتى الماجستير والدكتوراه لتخصص إدارة الأعمال والمحاسبة السبت 27 فبراير والتى سوف تستمر حتى 20 مارس 2021، حيث تقدم لامتحانات برامج الشهادات المهنية لقسمى المحاسبة والإدارة 753 طالب وطالبة.