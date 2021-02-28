خدمات التموين الأكثر طلبا.. والسجل التجارى والشهر العقارى متاحة حاليا

اكد الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات تكنولوجيا المعلومات ان عدد الخدمات التى قدمتها منصة مصر الرقمية للمواطنين بلغت حوالى 1.15 مليون خدمة من التشغيل التجريبى للخدمة وحتى الآن.



واضاف نائب الوزير فى تصريحات خاصة لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن خدمات التموين مازالت تحتل المركز الأول فى تأدية الخدمة من خلال المنصة، مشيرا إلى أن عدد الخدمات التى تقدمت من خلال المنصة حتى الآن بلغت ما يقرب من 800 الف خدمة يليها خدمات المرور ثم خدمات التوثيق.



وتابع العطار: استخرج المواطنون 700 توكيل فى يوم واحد من خلال منصة مصر الرقمية حيث ساهمت المنصة فى تسهيل الاجراءات على الموطنين والذين كانوا يستغرقون فى تقديمها وقتا طويلا.



واضاف العطار أن المنصة بدأت منذ اسبوعين فى تقديم الخدمات التى تخص السجل التجارى والشهر العقارى لتقديم خدمة الضريبة العقارية.



وقال العطار إن عدد الذين سجلوا فى منصة مصر الرقمية ما يقرب من 1.35 مليون مواطن حاليا مشيرا إلى أننا نستهدف تسجيل 3 ملايين مواطن بنهاية العام الجارى.



وطالب العطار المواطنين بضرورة تصحيح بياناتهم فى حالة وجود مشكلة بها حتى تكون بياناته سليمة ولا تعوقه فى تأدية خدمته وأيضا التواصل المستمر مع المنصة وتسجيل شكواهم فى حالة حدوث أى مشكلة اثناء تأدية الخدمة، مشيرا إلى أنه يتابع جميع المشاكل التى تصل للمنصة على رقم 15999.



وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تقريرها السنوى اكدت أنها تسعى إلى تنفيذ خطط الدولة نحو رقمنة الخدمات؛ حيث يتم تنفيذ مشروعات فى إطار بناء مصر الرقمية لإتاحة الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين من خلال خمس منافذ وهى منصة مصر الرقمية، وتطبيق على الهاتف المحمول، ومراكز الاتصال، ومكاتب البريد، ومراكز خدمة المواطنين.



وبدأت الوزارة التشغيل التجريبى لمنصة مصر الرقمية على مستوى الجمهورية فى يوليو الماضى من خلال إتاحة 34 خدمة حكومية رقمية ضمن حزم خدمات التموين والتوثيق والمحاكم ورخصتى ومركباتى، مع إتاحة الخدمات تباعا وصولا إلى 550 خدمة فى 2023، وتتيح المنصة للمواطنين طرقا مختلفة لسداد رسوم الخدمات عبر وسائل الدفع الالكترونى والتى تشمل بطاقات الائتمان وشركات التحصيل الإلكترونى ومحافظ المحمول.