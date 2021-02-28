مصرع شخص وإصابة آخر في حريق بالغنايم



لقي شخص مصرعة وأصيب آخر في حريق نشب داخل ورشة الأخشاب بمدينة الغنايم.



وعلى الفور، تم نقل المتوفي إلى مستشفى الغنايم، والمصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتولت النيابة التحقيق.



وكان اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، قد تلقى بلاغا من العميد أحمد عبدالسلام مأمور مركز الغنايم، يفيد بوقوع حريق في منزل بجوار مساكن الضباط بمدينة الغنايم.



وانتقلت قوات الحماية المدنية، ومباحث الغنايم، وتبين نشوب الحريق في ورشه أخشاب تصنيع موبيليا ملك المواطن سامى علام على عطيفى على مساحه 300 متر بجوار مساكن واستراحات الضباط؛ مما تسبب في حالة من الرعب والخوف.

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وكشفت تحريات المقدم علي جلال رئيس مباحث الغنايم، بإشراف اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية، أن الحريق بسبب ماس كهربائي.

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‏وأسفر الحريق عن وفاة حازم حمزة جلال 43 سنة، وإصابه محمد منتصر حمزة 20 سنة.



وتم السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الإطفاء، وتولي المستشار أحمد محمود شعبان مدير نيابة الغنايم، بإشراف المستشار خالد عبدالشكور المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط التحقيق، وامر بالتصريح بدفن جثة المتوفي وانتظار المعمل الجنائي.