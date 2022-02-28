تتواصل اليوم منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر الدوري المصري الممتاز بمباراتين، حيث يلتقي إيسترن كومباني «الشرقية للدخان» مع سيراميكا كليوباترا في الثالثة عصرًا على ملعب بترو سبورت، فميا يحل طلائع الجيش ضيفًا على الاتحاد السكندري في ثاني مباريات اليوم على ملعب ستاد الإسكندرية الخامسة والنصف مساءً.

في المباراة الأولى يسعى سيراميكا كليوباترا لوضع حدًا لسلسلة تعادلاته التي حققها الفريق في مبارياته الأربع الالأخيرة في الدوري، وتحقيق انتصار يصعد بالفريق عدة مراكز في جدول ترتيب المسابقة.

من جهته يواصل إيسترن كومباني، بقيادة علاء عبد العال، البحث عن فوزه الأول في الدوري، خاصة بعد المردود الجيد في المباراة الماضية أمام المصري البورسعيدي والتعادل، رغم النقص العددي للفريق.

ويحتل سيراميكا كليوباترا، قبل مباراة اليوم، المركز الحادي عشر في جدول الدوري، برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف فقط أمام غزل المحلة، فيما يحتل إيسترن كومباني المركز الأخير برصيد 3 فقط، جمعها من 3 تعادلات مقابل 7 هزائم في مبارياته العشر السابقة.

في المباراة الثانية اليوم، يسعى الاتحاد السكندري لتعويض خسارته أمام إنبي في الجولة الماضية، وذلك عندما يستضيف طلائع الجيش اليوم. ويبحث الاتحاد عن الفوز ولا غير سواه لإرضاء الجماهير الغاضبة بعد تراجع أداء الفريق في الآونة الأخيرة.

على الجانب الآخر، يسعى طلائع الجيش للبناء على انتصاره في الجولة الماضية أمام فاركو، واستغلال ارتفاع الحالة المعنوية عند اللاعبين لتحقيق انتصار ثان تواليا، والابتعاد مجددًا عن مناطق الهبوط.

ويحتل الاتحاد، قبل مباراة اليوم، المركز التاسع برصيد 13 نقطة، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط.