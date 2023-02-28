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استقرت أسعار الحديد بالمصانع المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023، بينما تراجعت أسعار الأسمنت بنحو 30 جنيه في الطن.

• وجاءت أسعار الحديد كما يلي:

استقر سعر طن حديد عز عند 25985 جنيها تسليم أرض المصنع.

وسجل سعر طن السويس للصلب 26850 جنيها للطن.

واستقر سعر طن حديد العشري مسجلا 23300 جنيه.

وسجل سعر طن حديد بشاي عند 27360 جنيها.

واستقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 26850 جنيها.

وسجل سعر طن حديد العتال 23400 جنيه.

ووصل سعر طن حديد المراكبي إلى 25500 جنيه.

• وجاءت أسعار الأسمنت على النحو الآتي:

تراجع سعر طن الأسمنت المسلح 30 جنيها مسجلا 1870 جنيها.

كما انخفض سعر أسمنت النصر 25 جنيها مسجلا 1850 جنيها.

وهبط سعر أسمنت وادي النيل 35 جنيها ليسجل 1820 جنيها.

وخسر سعر طن أسمنت حلوان 30 جنيها مسجلا 1870 جنيها.

وسجل سعر طن أسمنت السويدي نحو 1910 جنيهات.