 ماكرون يتعهد بـ تخفيض واضح للقوات الفرنسية في أفريقيا - بوابة الشروق
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ماكرون يتعهد بـ تخفيض واضح للقوات الفرنسية في أفريقيا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 فبراير 2023 - 2:17 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 فبراير 2023 - 2:17 ص

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الاثنين إنه يرغب في سحب المزيد من الجنود من أفريقيا.

وقال ماكرون في باريس: "سيبدأ التحول في الأشهر المقبلة بتخفيض واضح في قواتنا وزيادة أهمية شركائنا الأفارقة في هذه القواعد". ولم يقدم أرقاما أو جدولا زمنيا.

وكانت القوات الفرنسية المنتشرة قوة رئيسية لسنوات عديدة في الحرب ضد الجماعات الإسلامية في منطقة الساحل، والتي أزعجت مالي وبوركينا فاسو بشكل خاص.

لكن قبل أقل من شهر، دعت بوركينا فاسو القوة الاستعمارية السابقة إلى الانسحاب.

وأنهت فرنسا مهمتها العسكرية في مالي العام الماضي لأن المجلس العسكري هناك يحافظ على اتصالات وثيقة مع روسيا ويقال إنه استأجر مقاتلين من مجموعة المرتزقة الروسية "فاجنر".

كما أعلن ماكرون قانونا لإعادة الأعمال الفنية المنهوبة قبل جولة مقررة إلى إفريقيا.

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