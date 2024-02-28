وزير خارجية فلسطين: حماس تدرك ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط بعد الحرب

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن «حماس تدرك ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة بعد الحرب».

وأضاف في تصريحات نشرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، مساء الأربعاء: «أعتقد أن حماس تتفهم الحاجة إلى تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة في الأراضي الفلسطينية».

وفي وقت سابق، كشف السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة، حسام زملط، عن مساعدة قطر ومصر في تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية جديدة، وسط مشاورات بين جميع الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حركة حماس.

وشدد زملط على أن «حماس لن يكون لها أعضاء في حكومة التكنوقراط الجديدة، لكن حقيقة التشاور معها تظهر أن الجهود جارية لمعرفة ما إذا كانت الوحدة الفلسطينية بين حماس وفتح قابلة للتحقيق»، معتبرا أن الحكومة المرتقبة ستكون حكومة تكنوقراط بحتة بدون فصائل، وهي مصممة لتوحيد الفلسطينيين وجغرافيتهم ونظامهم السياسي.

وأضاف: «لقد تغير المشهد السياسي.. هذا هو الوقت المناسب لسماع شعبنا، وليس وقت الفصائل السياسية.. تقع على عاتقنا مسؤولية توفير حكومة يمكنها توفير احتياجات شعبها، وتوحيد شعبنا ونظامنا السياسي».

وأعرب عن أمله بأن تتبع تشكيل حكومة التكنوقراط إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فلسطينية، ولم يحدد جدولا زمنيا محددا لتنفيذ ذلك، لكنه قال إن الأمر سيكون مسألة أشهر وليس سنوات.

والاثنين، أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل استقالة حكومة رئيس الوزراء محمد اشتيه، في وقت تتكثف الاتصالات في الكواليس بشأن مسألة إجراء إصلاح في السلطة الفلسطينية مرتبط بمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة.

وتأتي استقالة حكومة اشتيه في وقت تتناول الاتصالات الدبلوماسية التي تشارك بها دول عدة حول مرحلة ما بعد الحرب مسألة «إصلاح السلطة الفلسطينية»، التي يرأسها عباس منذ العام 2004.