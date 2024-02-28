قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 7305 فلسطينيين منذ أكتوبر الماضي



قالت هيئة الأسرى والمحررين، ونادي الأسير في فلسطين، اليوم الأربعاء، إن حصيلة الاعتقالات ارتفعت بعد السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من سبعة آلاف و305 فلسطينيين.

وأضافتا، في بيان صادر عنهما اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن "هذه الاعتقالات تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن".

وأشارتا إلى أن "الاحتلال نفذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة في المحافظات، والبلدات، والمخيمات، حيث رافقها اعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التحقيق الميداني للعشرات من المواطنين، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين، والاستيلاء على الأموال والمركبات".

ووفق البيان "شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مساء أمس وحتى صباح اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت 35 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم أطفال، وأسرى سابقون".

وتركزت عمليات الاعتقال في مدينة يطا جنوب الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات بيت لحم، وجنين، ورام الله، والقدس.

وحسب البيان، "تواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر الماضي، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها".