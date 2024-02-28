اتحاد السلاح يستعد لاستضافة بطولة أفريقيا للناشئين والشباب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يستعد الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني لاستضافة منافسات بطولة أفريقيا للسلاح للناشئين والناشئات والشباب والشابات خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس المقبل داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتشهد البطولة إقامة منافسات سلاح الشيش وسلاح سيف المبارزة بالإضافة إلى سلاح السيف للفردي والفرق على صعيد الناشئين والناشئات تحت 17 سنة والشباب والشابات تحت 20 سنة

كما ستشهد البطولة إقامة منافسات الفردي للثلاثة أسلحة للبراعم تحت 15 سنة للبنين والبنات.

ويسعى الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني لتنظيم بطولة قوية يشيد بها جميع المشاركين كالمعتاد خاصةً أن مصر أصبح لديها خبرات تنظيمية على المستوى القاري وأيضا العالمي.

وتشارك مصر في منافسات البطولة ببعثة كاملة في جميع الاسلحة لجميع الأعمار.

وتحظى البطولة باهتمام كبير من اللاعبين خاصةً أن نتائجها تحتسب ضمن درجات الحافز الرياضي للثانوية العامة.

وتأتي استضافة مصر للبطولة بعد نجاحها في تنظيم بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للكبار خلال الفترة ما بين 22 وحتى 25 فبراير الجاري بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي وحظت البطولة على إشادات دولية كبيرة.

كما نجحت مصر في استضافة بطولة أفريقيا للكبار للثلاثة أسلحة العام الماضي خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.