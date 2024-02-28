اختتمت اليوم الثلاثاء المرحلة البحرية من تدريبات الأساطيل متعددة الجنسيات "ميلان-2024"، والتي شهدت مشاركة 35 وحدة من السفن والغواصات والمقاتلات ، في مدينة فيساخاباتنام الهندية.

وشاركت 13 سفينة وطائرة واحدة من دول أجنبية صديقة في تدريبات المرحلة البحرية، إلى جانب حاملتي الطائرات "آي إن إس فيكراماديتيا" و "آي إن إس فيكرانت" التابعتين للبحرية الهندية.

وجاء في بيان القيادة البحرية الشرقية للبحرية الهندية أن جميع الوحدات قامت بسلسلة من التدريبات المعقدة والمتقدمة في مجالات العمليات البحرية بالسفن السطحية والغواصات فضلا عن العمليات الجوية بما في ذلك التدريبات ضد التهديدات غير المتماثلة .