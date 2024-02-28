 الهند..انتهاء المرحلة البحرية من التدريبات البحرية متعددة الجنسيات ميلان-2024 - بوابة الشروق
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الهند..انتهاء المرحلة البحرية من التدريبات البحرية متعددة الجنسيات ميلان-2024

البحرية الهندية صورة أرشيفية
البحرية الهندية صورة أرشيفية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 12:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 12:47 ص

اختتمت اليوم الثلاثاء المرحلة البحرية من تدريبات الأساطيل متعددة الجنسيات "ميلان-2024"، والتي شهدت مشاركة 35 وحدة من السفن والغواصات والمقاتلات ، في مدينة فيساخاباتنام الهندية.

وشاركت 13 سفينة وطائرة واحدة من دول أجنبية صديقة في تدريبات المرحلة البحرية، إلى جانب حاملتي الطائرات "آي إن إس فيكراماديتيا" و "آي إن إس فيكرانت" التابعتين للبحرية الهندية.

وجاء في بيان القيادة البحرية الشرقية للبحرية الهندية أن جميع الوحدات قامت بسلسلة من التدريبات المعقدة والمتقدمة في مجالات العمليات البحرية بالسفن السطحية والغواصات فضلا عن العمليات الجوية بما في ذلك التدريبات ضد التهديدات غير المتماثلة .

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