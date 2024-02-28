استطلاع: ماكرون يسحب رئيس وزرائه للقاع في استطلاعات الرأي

أظهر استطلاع للرأي، أجراه معهد "أودوكسا" الفرنسي للدراسات، انخفاضا في شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء جابريال أتال، ما يعكس التأثير السلبي لماكرون على شعبية رئيس وزارءه، ما وصفته صحيفة "ويست فرانس" بأن الرئيس يسحب جابريال أتال إلى القاع.

في حين أن شعبية ماكرون راكدة حيث يعتقد 32% من الفرنسيين أنه "رئيس جيد"، سجلت شعبية رئيس وزرائه الشاب انخفاضًا بمقدار 5 نقاط في فبراير في معهد "أودوكسا" الفرنسي للدراسات.

ولكن مع اعتقاد 43% من الفرنسيين بأنه "رئيس وزراء جيد"، لا يزال جابرييل أتال يتمتع بشعبية أكبر بكثير من رئيسه، بحسب صحيفة"ويست فرانس" الفرنسية.

ومن بين الشخصيات السياسية الأخرى، يعد إدوارد فيليب، رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق الممثل الوحيد للأغلبية الذي يتقدم على حزب الجبهة الوطنية (يمين متطرف)، مع نسبة دعم 43% وزيادة 3 نقاط، عزز موقعه في المركز الأول متقدما على مارين لوبن (34%) وجوردان بارديلا (33%)، وكلاهما الآن متفوقان (نقطة واحدة ) الفارق اليوم مقارنة بـ 10 نقاط قبل عام.

وباستثناء فيليب، فإن أعضاء الأغلبية يثيرون الرفض أكثر بكثير من الدعم (42% مقابل 23% لوزير الثقافة الفرنسية رشيدة داتي على سبيل المثال)، وعلى اليسار فقد زعيم حزب (فرنسا المتمردة) جان لوك ميلينشون نفوذه السياسي لصالح زعيم حزب الشيوعيين فابيان روسيل، وأوجه اليسار المتطرف الأخرى، فرانسوا روفين، ورافائيل جلوكسمان. وهو أيضاً الأخير الذي سجل أكبر زيادة بين المتعاطفين مع اليسار بنسبة ارتفاع قدرها 9 نقاط مئوية.

ولا يزال جوردان بارديلا (يمين متطرف) يسحق قائمة النهضة بحصوله على 30% من نوايا التصويت في الانتخابات الأوروبية في يونيو المقبل، مقابل 19% للقائمة التي يحتمل أن يقودها كليمان بون.

ووفقاً للاستطلاع، فإنه على الرغم من ترشيح فاليري هاير على رأس قائمة انتخابات البرلمان الأوربي للحزب الحاجة في فرنسا (النهضة) فإن اختيارها لم يغير الوضع في نوايا التصويت لانتخابات البرلمان الأوروبي.

وأجري الاستطلاع على عينة قوامها من 1005 فرنسي، يمثلون الفرنسيين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق وتمت مقابلتهم عبر الإنترنت في 21 و22 فبراير.

يعرض كل استطلاع عدم اليقين الإحصائي يسمى هامش الخطأ، وهذا يعني أن نتيجة الاستطلاع موجودة، بمستوى ثقة يبلغ 95% (بين زائد أو ناقص 2 و4.3 نقطة اعتمادًا على النتيجة المستهدفة)، على جانبي القيمة المرصودة.