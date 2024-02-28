مقتل 9 أشخاص في مداهمات أمنية لأوكار الجريمة في البرازيل

قتل تسعة أشخاص على الأقل في عملية كبيرة للشرطة في العديد من الأحياء الفقيرة في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو، حسبما ذكرت وسائل إعلام برازيلية بما في ذلك بوابة "جي 1" الإخبارية يوم الثلاثاء.

وأصيب اثنان من الشرطة واعتقل خمسة أشخاص، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية. ووفقا للشرطة، فإن القتلى مجرمون.

وأغلقت العديد من المدارس التي تضم آلاف التلاميذ بسبب العملية، ولم يغادر السكان منازلهم خوفا من إطلاق النار.

ووفقا لتقرير "جي1"، أرادت الشرطة، التي كانت مدعومة من وحدة (بوب) الخاصة، اعتقال زعماء عصابة الجريمة "كوماندو فيرميلهو" (القيادة الحمراء)، الذين يزعم أنهم كانوا يختبئون في الأحياء الفقيرة.

وكان المجرمون قد أقاموا حواجز من المركبات وأشعلوا فيها النار، وتعين على الشرطة إزالتها.

وتتناحر عصابات الجريمة القوية مثل كوماندو فيرميلهو وعدد من العصابات الصغيرة للسيطرة على تهريب المخدرات والابتزاز مقابل الحماية في الأحياء الفقيرة.

وفي أكثر العمليات دموية في تاريخ ريو في عام 2021، قتل ضباط الشرطة ما لا يقل عن 28 مشتبها بهم في عصابات المخدرات في حي جاكاريزينهو، وهي منطقة تعرف باسم إحدى قواعد كوماندو فيرميلهو.