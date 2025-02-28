وزراء دفاع سابقون يطالبون الكونجرس بالتحقيق في إقالات ترامب العسكرية

دعا خمسة من وزراء الدفاع الأمريكيين السابقين الكونجرس إلى عقد جلسات استماع فورية بشأن إقالة الرئيس دونالد ترامب مؤخرا لرئيس هيئة الأركان المشتركة وعدد من كبار القادة العسكريين الآخرين، وفقا لرسالة حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس(أ ب).

وقال الرجال الخمسة — الذين مثلوا الإدارات الجمهورية والديمقراطية على مدار العقود الثلاثة الماضية — إن الإقالات كانت مقلقة، وأثارت "أسئلة مثيرة للقلق حول رغبة الإدارة في تسييس الجيش" وإزالة القيود القانونية على سلطة الرئيس.

وفي أواخر الأسبوع الماضي، أقال ترامب الجنرال بالقوات الجوية سي كيو براون جونيور من منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة. تلا ذلك إقالة وزير الدفاع بيت هيجسيث للأدميرال ليزا فرانشيتي، رئيس العمليات البحرية؛ والجنرال جيم سلايف، نائب رئيس أركان القوات الجوية، والمستشارين القانونيين العامين للخدمات العسكرية.

وجاء في الرسالة - التي وقع عليها ويليام بيري، وليون بانيتا، وتشاك هيجل، وجيم ماتيس، ولويد أوستن - إنه لم تكن هناك مبررات حقيقية للإقالات لأن العديد من الضباط تم ترشيحهم من قبل ترامب لمناصب سابقة. وأوضحت الرسالة أن لديهم مسيرات مهنية مثالية، بما في ذلك الخبرة العملياتية والقتالية.

وذكرت الرسالة: "نحن، مثل العديد من الأمريكيين- بما في ذلك العديد من الجنود- نستنتج أن هؤلاء القادة قد تم إقالتهم لأسباب حزبية بحتة"، مضيفة "نحن لا نطلب من أعضاء الكونجرس أن يقوموا لنا بمجاملة؛ نحن نطلب منهم أداء عملهم".