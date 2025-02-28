نواف سلام: نعمل على تمكين الجيش اللبناني ليعزز قدرته على الدفاع عن البلاد

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن حكومته سوف تعمل على تمكين الجيش اللبناني مما يعزز قدراته من أجل الدفاع عن لبنان.

وقال سلام خلال زيارته ثكنة بنوا بركات للجيش اللبناني في مدينة صور جنوب لبنان، اليوم الجمعة، برفقة وزير الطاقة جوزيف الصدي ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ووزيرة البيئة تمارا الزين " توجهت اليوم إلى الجنوب مع زملائي الوزراء الصدي وزين ورساميني وكانت محطتنا الأولى في ثكنة بنوا بركات في صور"، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وأكد سلام في كلمة وجهها للجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفل" أن الحكومة سوف تعمل على تمكين الجيش اللبناني من خلال زيادة عتاده وتجهيزه وتدريبه وتحسين أوضاعه مما يعزّز قدراته من أجل الدفاع عن لبنان.

وأعرب عن تقديره " لدور اليونيفيل كقوة حفظ سلام تواجدت مع لبنان وجنوبه منذ العام 1978 وقدم عدد من عناصرها حياتهم من أجل تحقيق رسالتها. كما أشيد بتعاونها الوثيق مع الجيش والسلطات اللبنانية لتنفيذ القرار 1701، في سبيل تعزيز امن واستقرار لبنان وجنوبه."

وقال "نرفض أي اعتداء على اليونيفيل ونؤكد العمل دون تهاون لتوقيف ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، ونحرص على القيام بكل الإجراءات لعدم تكرارها".

وأضاف "التحيّة لكل أبطال جيشنا الوطني ولشهدائه الأبرار ، فأنتم عنوان الشرف والتضحية والوفاء، وانتم العامود الفقري للسيادة والاستقلال."

وأعلن سلام أن الجيش عليه مسؤولية الحفاظ على أمن الوطن وحماية شعبه وصون سيادته ووحدة وسلامة أراضيه.

وأشار إلى أن "الجيش اللبناني يقوم اليوم بواجباته بشكل كامل، ويعزز انتشاره بكل إصرار وحزم من أجل ترسيخ الاستقرار في الجنوب وعودة أهالينا إلى قراهم وبيوتهم."

يشار إلى أن سكان جنوب لبنان قد نزحوا عقب توغل أطلقه في أكتوبر الماضي الجيش الإسرائيلي خلال المعارك مع حزب الله اللبناني قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار برعاية امريكية فرنسية في 26نوفمبر الماضي.

وينص الاتفاق أيضا على أن تنسحب إسرائيل بعد ستين يوماً من الأراضي اللبنانية. ومُدّدت مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الحالي. ولم تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق بل قامت خلال الفترة التي بقيت فيها في جنوب لبنان بعمليات تفجير وتجريف ونسف. ولا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.