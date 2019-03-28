استطلاع: أغلب الألمان يعارضون تأجيل «بريسكت» لفترة طويلة

كشف استطلاع ألماني حديث أن67 بالمئة الألمان يرون أنه سيكون أمرا سيئا إذا تم تأجيل اتخاذ القرار بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" لفترة طويلة.

وفي المقابل يرى 25 بالمئة من الألمان أن ذلك سيكون أمرا جيدا، بحسب استطلاع "بوليتبارومتر" الخاص بالقناة الثانية بالتليفزيون الألماني (زد دي إف) والذي تم نشره اليوم الخميس.

وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد الأبحاث الانتخابية بمانهايم لصالح قناة (زد دي إف) الألمانية، أن 73 بالمئة من الألمان يتوقعون أنه سوف يتم تأجيل اتخاذ القرار لمدة أطول، فيما توقع 14 بالمئة أنه سيحدث انفصال لبريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بشكل غير منظم ودون إبرام اتفاق خلال الأسابيع القادمة، وتوقع 7 بالمئة فقط ممن شملهم الاستطلاع حدوث انفصال منظم من خلال اتفاق خروج.

وأوضح نحو ثلثي الألمان المشاركين في الاستطلاع أنهم يرون خروج بريطانيا أمرا سيئا، فيما اعتبر 22 بالمئة منهم أن الأمر سيان بالنسبة لهم ، ورآه 9 بالمئة منهم أمرا جيدا.

يشار إلى أن مجلس العموم البريطاني لم يستطع الاتفاق أمس الأربعاء على بدائل لاتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والاتحاد الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء الاستطلاع عبر الهاتف في الفترة بين 25 و27 مارس الجاري وشمل 1325 شخصا.