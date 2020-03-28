القوات العراقية تعثر على نفق لداعش في سامراء وكركوك

عثرت قوات الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم السبت، على نفق لتنظيم داعش الإرهابي وبداخله أحزمة وعبوات ناسفة ومواد متفجرة في سامراء وكركوك.

وذكرت قيادة الشرطة الاتحادية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "نينا"، أن قوات الفرقة الخامسة العاملة ضمن قاطع عمليات سامراء عثرت على مضافة "وكر" من مخلفات عصابات داعش الارهابي في منطقة الكوش شمال سامراء احتوت على أحزمة ناسفة ومواد متفجرة وعبوات قمعية ومواد غذائية تم إتلافها من قبل مفارز الجهد الهندسي.

وأضافت أن القوات قامت بتفتيش قرية "الصمود" جنوب قضاء داقوق و أسفر التفتيش عن العثور على عبوات ناسفة مختلفة الانواع والاحجام ومواد تفجير كانت في نفق لداعش في المنطقة.