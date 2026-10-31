استحوذت مدفوعات فوائد الديون على نحو 60.3% من إجمالى المصروفات العامة بموازنة مصر خلال أول شهرين من العام المالي 2026/2027، حيث حققت مدفوعات فوائد نحو 512.2 مليار جنيه، مقابل 478.8 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالى السابق بارتفاع بنسبة 6.9%، كما استحوذت مدفوعات فوائد الديون على نحو 96% من إجمالي الإيرادات العامة بالموانة.

وارتفعت إجمالي إيرادات العامة للموازنة بوتيرة أسرع من المصروفات في أول شهرين من العام المالي 2026/2027، بدعم من قفزة الحصيلة الضريبية التي تمثل نحو 81.9% من إجمالي الإيرادات، بحسب التقرير المالي الشهري لوزارة المالية.

ووفقا للتقرير، ارتفعت الإيرادات العامة لتسجل نحو 533.2 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس، مقابل 397.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضي بزيادة بلغت 135.5 مليار جنيه، وبنسبة نمو 34.1% على أساس سنوى.

فيما زاد إجمالي المصروفات العامة للدولة خلال أول شهرين من العام المالى الحالي بنسبة 12.5% إلى نحو 849.1 مليار جنيه، زيادة قيمتها 94.1 مليار جنيه، وذلك مقابل 755 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بحسب التقرير المالي لوزارة المالية.