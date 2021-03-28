 بلجيكا تسجل 5 آلاف و332 حالة إصابة جديدة بسبب كورونا - بوابة الشروق
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بلجيكا تسجل 5 آلاف و332 حالة إصابة جديدة بسبب كورونا

أ ش أ
نشر في: الأحد 28 مارس 2021 - 10:27 ص | آخر تحديث: الأحد 28 مارس 2021 - 10:27 ص

سجلت بلجيكا 5 آلاف و 332 إصابة جديدة، و18 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا "سيانسانو" - حسبما ذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية، اليوم الأحد - أنه يوجد 2568 حالة حاليا بالمستشفيات منها 701 حالة بالعناية المركزة.

وأكد المعهد أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في بلجيكا بلغت 866 ألفا و 63 حالة حتى الآن، وإجمالي الوفيات 22 ألفا و870 حالة.

يذكر أن 397 ألفا و679 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، بينما حصل 260 ألفا و514 شخصا على الجرعة الثانية للقاح.

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