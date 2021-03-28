تركيا: توقيف مشتبه بالانتماء لداعش كان يخطط لعمل إرهابي

أعلنت قوات الأمن التركية توقيف شخص بشبهة الانتماء لتنظيم "داعش"، في عملية أمنية بولاية دنيزلي غربي البلاد.

وقالت مديرية الأمن بالولاية، في بيان، إنها تمكنت من توقيف المشتبه به، 30 عاما، في منزل كان يختبئ فيه، مؤكدة أنه "كان يخطط لتنفيذ عمل إرهابي".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الأحد عن المديرية أن العملية "جاءت نتيجة لتنسيق مشترك بين قوات الأمن والاستخبارات".

وأشارت المديرية إلى أن "فرق مكافحة الإرهاب صادرت في منزل الموقوف وثائق وكتيبات حول طريقة صناعة المتفجرات".

وتستهدف السلطات التركية المشتبهين بالانتماء للتنظيم بشكل مستمر.

وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا خلال السنوات الماضية، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.

ومن بين الهجمات التي شنها التنظيم في تركيا هجوم وقع ليلة رأس السنة عام 2017، واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 79 آخرين.