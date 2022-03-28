كوريا الجنوبية تسجل 187 ألفا و213 إصابة جديدة بكورونا و287 وفاة

ذكرت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 187 ألفا و213 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 12 مليونا و3 آلاف و54 حالة.

وأوضحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها -حسبما أفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- أنها سجلت خلال الفترة نفسها 287 وفاة جديدة؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 15 ألفا و186 حالة، موضحة أن عدد المرضى الذين يعانون من أعراض خطيرة بلغ 1273 مريضا بزيادة 57 عن اليوم السابق.

من جانبه، قال وزير الصحة كون دوك-شول -خلال اجتماع بشأن الاستجابة للفيروس- إن موجة الفيروس وصلت إلى ذروتها الأسبوع الماضي، وتحولت إلى اتجاه هبوطي بعد 11 أسبوعا من تسجيل ارتفاع كبير في حالات العدوى، متابعا: "لا يمكننا التخلي عن حذرنا، حيث قد ترتفع أعداد الحالات الخطيرة والوفيات لأسبوعين أو ثلاثة بعد الذروة".