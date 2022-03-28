الكرملين: لا لقاء بين بوتين وزيلنسكي بعد اجتماع الوفود في إسطنبول

قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، إنه لن يكون هناك لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بعد اجتماع الوفود في مدينة إسطنبول التركية.

ونقلت وسائل إعلام عن الكرملين، قوله اليوم الاثنين، إنه لا توجد جدولة لمحادثة هاتفية بين بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غير أنه أوضح أنه يمكن أن يحدث ذلك في أي لحظة.

وأشار إلى أنه من غير المرجح أن تبدأ المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول اليوم وقد تعقد غدًا.

ولفت إلى أنّ تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عدم بقاء بوتين في السلطة مثيرة للقلق، مؤكدًا مواصلة مراقبة مثل هذه التصريحات.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت في وقت سابق من اليوم عمن وصفته بأنه مسؤول كبير في تركيا، قوله إنّ مفاوضين أوكرانيين وروسا سيبدأون محادثات سلام في اسطنبول في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اتفق مع نظيره الروسي، خلال اتصال هاتفي أمس الأحد، على استضافة إسطنبول المحادثات.