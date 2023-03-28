بيومي فؤاد: الكبير أوي صاحب الفضل عليا

كشف الفنان بيومي فؤاد، عن نصيحته لمحمد رمضان بالتزام الصمت وعدم إثارة الجدل، قائلًا: "أنا نصحت محمد رمضان أنه يلتزم الصمت في بعض الأمور منعًا لحدوث لنتائج سيئة".

وأضاف خلال لقاء لبرنامج "أنا والقناع"، عبر قناة "الحياة"، مساء الاتنين، أنه خلافه مع محمد رمضان كان منطلق حبه لفنه، قائلًا "أنا نصحته لأني بحبه وهو في منتهي اللذاذة ".

وتابع "مفيش بيني بين محمد رمضان أي حاجة ولا خلاف.. وبقوله أسكت لأنه جدع وأبن بلد".

وأكد أن محمد رمضان دعاه لمسرحية "أهلا رمضان"، لإنهاء الخلاف بينهم، متابعا: "محمد رمضان دعاني في مسرحيته.. وقدمني على المسرح بشكل عظيم.. وهو أبن بلد علشان كدا بقوله أسكت".

وذكر أن "مسلسل الكبير أوي" هو عمل فني ناجح وهو المسلسل الأقرب له، وخاض التجربة بحب وشغف، وهي بمثابة شهادة نجاحه الفنية.