القبض على مندوب شركة يبيع منشطات مجهولة المصدر عبر فيسبوك

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نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في القبض على مندوب شركة يبيع منشطات مجهولة المصدر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتوصلت التحريات إلى وجود صفحة على موقع "فيسبوك" يقوم خلالها المعلن بالترويج لبيع أدوية ومنشطات مجهولة المصدر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأمكن تحديد المتهم وضبطه، وتبين أنه يعمل مندوب بشركة شحن وعُثر بحوزته على 81 عبوة أدوية منشطة مجهولة المصدر ومهربة جمركياً.

وبمواجهته اعترف بعرض المنشطات المحظور تداولها داخل البلاد للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.