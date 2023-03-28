عمال النظافة بباريس يعلقون إضرابهم ضد إصلاح نظام التقاعد

قد تعود شاحنات القمامة لجولات جمع النفايات في أحياء باريس، بعد أيام من سير السكان بجانب الصناديق التي تفيض بالقمامة التي لم يتم جمعها.

ومن المقرر أن يعلق عمال النظافة في العاصمة الفرنسية إضرابهم ضد إصلاح نظام التقاعد بدءا من غد الأربعاء، بسبب انخفاض أعداد المضربين، لتهدأ مواجهة طويلة تركت بالمدينة تلالا من القمامة لأسابيع، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ويعتزم فرع الخدمات العامة بالكنفيدرالية العامة للشغل لخوض المزيد من النقاشات مع مختلف عمال القطاعات "لتنظيم إضراب أكبر"، لكنه يواجه نقصا في عدد المضربين، بحسب بيان له صدر اليوم الثلاثاء.

وأضافت بلومبرج، تعليق الإضراب يأتي بينما نظمت النقابات يوما عاشرا من الاحتجاجات على مستوى البلاد اليوم في مسعى لإجبار الرئيس إيمانويل ماكرون للتراجع عن خطته التي لا تلقى قبولا شعبيا لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

وكانت أكوام القمامة في الشوارع من أوضح مظاهر الاحتجاجات.

وأعلنت مدينة باريس اليوم أنها ستبدأ في استخدام الحفارات لإزالة تلال من القمامة من الشوارع، بعد إضراب عن جمع النفايات استمر لأكثر من ثلاثة أسابيع.

وذكر مجلس المدينة أنه سيتم استخدام مركبات خاصة لإزالة الـ 7000 طن المتبقية من القمامة.

وأوضح مجلس المدينة أنه رغم ذلك لم تمثل حتى الآن الكميات الكبيرة من القمامة مخاطر صحية على السكان، مضيفا أن عدد الجرذان لم يزدد كثيرا أيضا.