نتائج أولية رسمية: المعارض ديوماي يفوز بانتخابات الرئاسة السنغالية

كشفت نتائج رسمية أولية، اليوم الأربعاء، فوز المعارض باسيرو ديوماي فاي بانتخابات الرئاسة السنغالية بحصوله على 54,28 % من الأصوات في الجولة الأولى، فيما عادت نسبة 35,79 % منها لمرشح الائتلاف الحاكم أمادو با.

ووفق ما أوردته قناة" فرنسا 24" اليوم، لا يزال يتعين أن تصادق أعلى هيئة دستورية على فوز المعارض السنغالى، وهو ما قد يحدث في غضون أيام قليلة.

وأشارت "فرنسا 24" أن المعارض باسيرو ديوماي فاي فاز بانتخابات الرئاسة السنغالية بفارق مريح، مع حصوله على 54,28 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى. وتقدم فاي بفارق كبير على مرشح الائتلاف الحاكم أمادو با الذي حصل على 35,79 في المئة.

وكان تم الإفراج عن المعارض فاي من السجن قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات.

وسوف يكون باسيرو ديوماي فاي البالغ من العمر 44 عاما، أصغر رئيس في تاريخ السنغال حال فوزه بالمنصب.

وحصل المرشح صاحب المركز الثالث أليو مامادو ديا على 2,8 % فقط من الأصوات، بحسب الأرقام التي قرأها رئيس اللجنة الوطنية لفرز الأصوات أمادي ضيوف في محكمة دكار.

وقال أمادي ضيوف رئيس اللجنة الوطنية لفرز الأصوات إن نسبة إقبال الناخبين بلغت 61% .

كانت الانتخابات قد بدأت يوم الأحد الماضي بعدما أجلها الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال لمدة شهر.

وقوبلت تلك الخطوة بإدانة من النقاد الذين وصفوها بأنها انقلاب دستوري. غير سال قال إن التأجيل والقرار اللاحق بمنح العفو عن قادة المعارضة وآخرين متورطين في أعمال عنف سياسي كانا ضروريين لتحقيق المصالحة في دولة منقسة مشيرا إلى أن الأمور ستعود إلى طبيعتها بعد الانتخابات. وقال "أردت حقا ترك دولة متصالحة، دولة تنعم بالسلام، وتواصل مسارها للاستقرار".