أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت 131 طائرة مسيرة أوكرانية، و26 صاروخا من طراز "هيمارس" الأمريكية الصنع، وعدة منظومات صواريخ من طراز "فامبير" التشيكية الصنع.

وقال بيان الوزارة "على اتجاه خيرسون، أطلقت وحدات من مجموعة "دنيبر" الروسية النار على تجمعات القوة البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي "65" للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع "121" في مناطق رابوتينو في مقاطعة زابوريجيا، وميخائيلوفكا في مقاطعة خيرسون، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 40 فردا عسكريًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، وأربع مركبات، ومدفع من طراز "جفوزديكا"، ومدافع هاوتزر من طراز "دي – 30".

وضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات الروسية والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، القوة البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 107 مناطق.

وفي اتجاه أفدييفكا، قامت وحدات من مجموعة "المركز" الروسية بصد سبع هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية من الألوية الآلية "47" و"53" و"59" للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تونينكو وبيرديتشي وبيرفومايسكوي من جمهورية دونيتسك الشعبية.