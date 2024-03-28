وكيل تعليم دمياط يتفقد سير العملية التعليمية في عدد من المدارس

تفقد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير العملية التعليمية بمدارس إدارة دمياط التعليمية، وبرفقته محمد الحمزاوي، مدير عام إدارة دمياط التعليمية، وحسني منصور مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي، وأيمن الباز، مدير التعليم الابتدائي بإدارة دمياط.



وأوضح "غريب"، في بيان له اليوم الخميس، أن الجولة شملت "مدارس 6 أكتوبر الابتدائية، والتجربية الابتدائية المشتركة، والتجربية الإعدادية المشتركة، والثانوية للغات، والسادات الثانوية، ومحمد كمال المرشدي للغات، ومحمد المرشدي الإعدادية، والسنانية بنات 1، والميناء الجديد الابتدائية".



وحضر وكيل الوزارة، طابور الصباح، وتفقد الفصول الدراسية، وحجرات الأنشطة والمكتبات، وأجرى مع الطلاب حوارا للاستماع إلى آرائهم حول العملية التعليمية، ومتابعة مدى تحصيلهم للمواد الدراسية المقدمة لهم للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم، بالإضافة إلى متابعة انتظام الحضور، وممارسة الأنشطة الطلابية.



وشدد على تفعيل البرامج العلاجية للتلاميذ الضعاف في القراءة والكتابة والحساب، وتكليف معلمي المواد بالعمل علي ذلك، موجهًا بتكثيف المتابعة كل في نطاق اختصاصه لتحقيق الانضباط المدرسي، ومحاسبة المقصرين في أداء عملهم والعمل على إعلاء وتغليب الصالح العام.



وأكد وكيل الوزارة، الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل، مؤكدًا أهمية جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية، والاهتمام بطابور الصباح، والالتزام بتحية العلم والسلام الجمهوري.