ارتفاع الأسهم العالمية بعد وصول الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة

ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم العالمية في تعاملات اليوم الجمعة، وذلك بعد المكاسب التي سجلتها الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات أمس، على خلفية البيانات الاقتصادية التي جاءت أفضل من التوقعات ونتائج الشركات الأمريكية الكبرى التي جاءت متباينة.

وفي مستهل التعاملات الأوروبية اليوم، ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.4% ليصل إلى 24479.86 نقطة، كما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.6% ليصل إلى 7869.86 نقطة، فيما ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.2% إلى 8987.81 نقطة.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 للأسهم الأمريكية بنسبة 0.1%، فيما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1%.

وفي آسيا ارتفع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 1.2% ليسجل 24825.66 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنجهاي المجمع بنسبة 0.5% ليسجل 3534.48 نقطة.

وارتفع مؤشر تايكس في تايوان بنسبة 1.2% بفضل ارتفاع سهم شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي.إس.إم.سي) بنسبة 2.2% أمس الخميس، بعد أن أعلنت الشركة زيادة صافي ارباحها بنسبة 61% تقريبا في الربع الأخير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع مؤشر إس إند بي/إيه إس إكس في أستراليا بنسبة 1.4% إلى 8757.20 نقطة، فيما تراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.1% إلى 3188.07 نقطة وانخفض مؤشر سينسيكس في الهند بنسبة 0.6%.