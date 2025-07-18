 مسئولون يحاولون تحديد هويات 18 جثة بعد حريق في مول تجاري بالعراق - بوابة الشروق
الجمعة 18 يوليه 2025 7:23 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مسئولون يحاولون تحديد هويات 18 جثة بعد حريق في مول تجاري بالعراق

بغداد - (أ ب)
نشر في: الجمعة 18 يوليه 2025 - 5:38 م | آخر تحديث: الجمعة 18 يوليه 2025 - 5:38 م

يسعى مسئولون جاهدين اليوم الجمعة لتحديد هويات 18 جثة، تم انتشالها من مول تجاري اشتعل به النيران، وسط تحقيقات مستمرة بشأن سبب الحريق.

وذكر مسئول طبي عراقي، أن الحصيلة النهائية للقتلى بلغت 63 شخصا، بما في ذلك 18 جثة، لم يتسن التعرف على هويتها بسبب شدة الحروق وستخضع لاختبارات الحمض النووي "دي.إن.إيه".

وتمكنت أطقم الدفاع المدني من إنقاذ 45 شخصا من المبنى المحترق.

وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني قد تفقد أمس  الخميس، المول التجاري "هايبر ماركت" في محافظة واسط الذي التهمته  النيران ليلة الأربعاء.

وذكرت مصادر طبية عراقية أمس الخميس أن أكثر من 63 عراقيا لقوا حتفهم وأصيب أكثرمن 50 آخرين جراء الحريق .

وقال رئيس الحكومة، إن "حادث الحريق المؤسف حصل بسبب الأخطاء ذاتها التي تسببت بحادثة قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، والإهمال ذاته والتساهل في شروط الصحة والسلامة المهنية"، مطالبا بعدم التساهل إزاء أي تقصير، بحسب بيان للحكومة العراقية.


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