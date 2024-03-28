القبض على مسلح بعد إطلاق النار داخل بهو وزارة الشئون الرقمية في تايوان

أعلنت وزارة الشئون الرقمية التايوانية وإدارة شرطة مدينة تايبيه، إنه تم إلقاء القبض على شخص مسلح، أطلق النار عقب اقتحام مكتب وزارة الشؤون الرقمية في تايبيه صباح اليوم الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء التايوانية أن الرجل دخل الطابق الأول من بهو الوزارة في منطقة زهونجزين في تايبيه الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي تقريبا، وبدأ في ترديد شعارات مناهضة للحكومة.

وقالت الوزارة إنه بعد ذلك ذلك أطلق طلقات نارية من بندقية كان يحملها، مما أدى لتحطم زجاج المدخل الرئيسي للوزارة وإلحاق الضرر بحائط مجاور، ولكنه لم يتسبب في وقوع أي إصابات.

وأضافت الوزارة أن الرجل بعد ذلك حاول الصعود نحو مكاتب الوزارة، ولكن حراس الأمن منعوه. ولاحقا وصلت الشرطة وقامت بإلقاء القبض عليه، وهو في الخمسينات من عمره ويدعى تشانج، وصادرت مسدسا وبندقية ذات ماسورة طويلة.

وطوقت الشرطة المنطقة، واحتجزت المشتبه به لاستجوابه.