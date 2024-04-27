فرنسا: قروض بقيمة 100 مليون يورو لدعم المزارعين

أعلن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي جابريل أتال، اليوم السبت، أن فرنسا سوف تقدم قروضا، أو ضمانات قروض، بقيمة مئة مليون يورو على الأقل (107 مليون دولار) للمساعدة في دعم المزارعين، وذلك من خلال بنك الاستثمار الحكومي "بي بي أي فرانس".

وتشمل تعهدات أخرى خفضا في الضريبة على الأراضي وتسهيل الموافقات على مشاريع الحفاظ على المياه، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتظاهر المزارعون في فرنسا، أكبر منتج زراعي في الاتحاد الأوروبي، على مدار أسابيع أوائل العام الجاري احتجاجا على ارتفاع التكاليف واللوائح الصارمة، والمنافسة غير العادية بسبب الواردات الرخيصة.

وأصدر أتال سلسلة من التعهدات للمزارعين في يناير وفبراير لتهدئة الاحتجاجات.