أفادت قناة "القاهرة" الإخبارية، نقلا عن مصدر رفيع المستوى، بمغادرة الوفود المشاركة بمحادثات القاهرة (بشن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة)؛ للتشاور في ظل استمرار بعض النقاط الخلافية لم يتم حسمها.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، أعلن اليوم الخميس، مغادرة وفد الحركة القاهرة، مؤكدا التزام حماس وتمسكها بالموافقة على الورقة التي قدمها الوسطاء فيما يخص وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وشدد الرشق، في تصريح اليوم أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، على أن "إقدام الاحتلال الإسرائيلي على اجتياج رفح واحتلال المعبر يهدف إلى قطع الطريق على جهود الوسطاء، وتصعيد العدوان وحرب الإبادة".

وكانت حماس أعلنت، يوم الاثنين الماضي، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أبلغ الوسطاء في مصر وقطر، بموافقة الحركة على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في نفس الوقت، بدء عملية عسكرية "محدودة" في رفح، وطالب أكثر من 100 ألف فلسطيني بإخلاء شرقي المدينة قسرا والتوجه لمنطقة المواصي التي يدعي أنها "آمنة".

وذكرت مصادر بمطار القاهرة أن فريق وساطة قطري غادر القاهرة أيضا، اليوم الخميس، بعد محادثات تهدف إلى التوصل إلى أتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين لدى إسرائيل.

وأضافت المصادر أن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليم بيرنز قد غادر أيضا القاهرة في وقت سابق من اليوم. كان بيرنز قد وصل مساء أمس الاربعاء إلى مصر قادما من إسرائيل في إطار جهود لدفع الاتفاق إلى الأمام.