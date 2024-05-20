قالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إن مجلس الحكومة يجتمع الآن بعد حادثة مصرع إبراهيم رئيسي ورفاقه، مضيفة أنه سيتم الإعلان بموعد ومكان مراسم وداع الرئيس ورفاقه.

ونعى محسن منصوري المساعد التنفيذي للرئاسة الإيرانية، إبراهيم رئيسي ووصفه بـ«سيد الشهداء»، وأكدت الحكومة أنه لم يتوان أبدا عن خدمة البلاد والمضي في مسيرة تطويرها وازدهارها وكان خادماً للشعب ومحبوباً

ووضع الدستور الإيراني لتلك الحالة قواعد وإجراءات تنظيمية؛ لتسيير شئون الدولة، والتي نصت عليها المادة 131.

وجاء بالنص الدستوري: "في حالة وفاة رئيس الجمهورية أو عزله أو استقالته أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة وجود بعض العقبات أو نتيجة ظروف أخرى مشابهة، يتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية مهام رئيس الجمهورية، ويتمتع بصلاحياته بموافقة القيادة".

وتطبيقا للنص الدستوري، فإنه من المرتقب أن يتولى محمد مخبر منصب الرئيس الإيراني بشكل مؤقت إلى أن تجري انتخابات رئاسية جديدة.

• معلومات حول رئيس إيران الانتقالي محمد مخبر:

- من الهندسة إلى الحرس الثوري

ولد مخبر عام 1955 بمدينة دزفول الواقعة في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، وحصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الكهرباء، وشهادة الماجستير والدكتوراه في الإدارة والتخطيط، وحصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في القانون الدولي.

وبعد رحلته الأكاديمية في أروقة الجامعات، أصبح ضابطا بارزا في الحرس الثوري إبان الحرب العراقية الإيرانية (1980- 1988)، ولديه سجل حافل بالأنشطة الثورية قبل انتصار الثورة الإسلامية في عام 1979، وسجل إداري بعد انتصارها، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.

- على قائمة العقوبات

أدرج الاتحاد الأوروبي محمد مخبر، في يوليو 2010، ضمن قائمة الأفراد والكيانات التي فرض عليها عقوبات واتهمها بالتورط في أنشطة نووية أو أنشطة للصواريخ الباليستية"، وبعد مرور عامين رفع اسمه من القائمة، وفقا لما ذكرته "بي بي سي".

وأدرج "مخبر" ولجنة تنفيذ أوامر المرشد على لائحة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في يناير 2021.

وقالت واشنطن في بيان الإدراج، إن اللجنة لديها حصة في كل قطاع من الاقتصاد الإيراني تقريبا، بما يشمل الطاقة والاتصالات والخدمات المالية.

- تنفيذ أوامر الإمام

وشغل مخبر على مدى سنوات، رئاسة لجنة تنفيذ أمر الإمام أقوى هيئات مكتب المرشد الإيراني، التي تدرجها الولايات المتحدة على قائمة العقوبات.

وتعد اللجنة التي تولى رئاستها مخبر منذ 2007، أحد الأضلاع الثلاثة «آستان رضوي» و«بنياد مستضعفان»، في الإمبراطورية المالية الخاضعة لمكتب «المرشد» علي خامنئي، وتشكل إلى جانب مجموعة «خاتم الأنبياء» الذراع الاقتصادية لـ«الحرس الثوري»، منافسا للهيئات الاقتصادية في الحكومة، وفقا الشرق الأوسط اللندنية.

- الرجل الثاني

كان مخبر مقربا جدا من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وحضر بشكل ميداني لمتابعة العديد من المسائل الداخلية، وأجرى زيارات للعديد من الدول وتوقيع اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات خلال العامين الماضيين.

وشغل محمد مخبر منصب النائب الأول للرئيس الإيراني منذ تعيينه في 8 أغسطس عام 2021.