أرسنال يكتسح أستون فيلا برباعية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

حقق فريق أرسنال فوزًا عريضًا على مضيفه أستون فيلا بأربعة أهداف مقابل هدف، مساء الثلاثاء على ملعب الإمارات، في إطار منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وافتتح جابرييل ماجاليس التسجيل لأرسنال في الدقيقة 48، بعد أن تلقى كرة عرضية خطيرة من بوكايو ساكا من ركلة ركنية، ليسددها من مسافة قريبة داخل الشباك.

وأضاف مارتن زوبميندي الهدف الثاني في الدقيقة 53، بعد تمريرة دقيقة من مارتن أوديجارد استغلها زوبميندي داخل منطقة الجزاء ليسكن الكرة في الزاوية اليمنى السفلية للمرمى.

وفي الدقيقة 69، أحرز لياندرو تروسارد الهدف الثالث لأرسنال، بعد تسديدة قوية على الطائر من مشارف منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى السفلية.

واختتم جابرييل جيسوس رباعية أرسنال في الدقيقة 79، بعد تمريرة مميزة من تروسارد، استلمها جيسوس وسددها بدقة من مشارف منطقة الجزاء لتستقر في شباك أستون فيلا.

ونجح أستون فيلا في تسجيل هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 94 عن طريق أولي واتكينز لتنتهي المباراة بفوز المدفعجية بنتيجة 4-1.

بهذا الانتصار، رفع أرسنال رصيده إلى 45 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد أستون فيلا عند 39 نقطة في المركز الثالث.