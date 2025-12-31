مانشستر يونايتد يتعثر أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

قدم مانشستر يونايتد أداءً متواضعًا على ملعبه "أولد ترافورد"، واكتفى بالتعادل 1-1 مع وولفرهامبتون، صاحب المركز الأخير، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل مانشستر يونايتد هدف التقدم في الدقيقة 27، بعدما قام اللاعب الشاب هيفن بمجهود رائع في وسط الملعب، واستحوذ على الكرة وتوغل بها بثقة نحو منطقة الجزاء، قبل أن يمررها إلى زيركزي على مشارف المنطقة، الذي سدد كرة ارتطمت بأحد المدافعين وغيرت اتجاهها لتسكن شباك الخصم.

ونجح وولفرهامبتون في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، إثر ركلة ركنية لم يتمكن زيركزي من إبعادها عند القائم القريب، لتصل الكرة إلى كريتشي الذي ارتقى ووضع كرة رأسية قوية في الزاوية البعيدة، معلنًا هدف التعادل.

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 30 نقطة في المركز السادس، فيما حصد وولفرهامبتون نقطته الثالثة فقط في المسابقة، مواصلاً صراعه للبقاء في الدوري الممتاز.