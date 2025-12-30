تعرف المنتخب الوطني المصري على منافسه في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، والتي يستضيفها المغرب خلال الفترة الحالية وحتى 18 يناير المقبل.

وتأكد مواجهة المنتخب الوطني مع نظيره بنين، في الدور ثمن النهائي، بعدما تأهل المنتخب البنيني من المركز الثالث في المجموعة الرابعة، خلف السنغال والكونغو الديمقراطية.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره بنين يوم الإثنين المقبل على ملعب أدرار في مدينة أكادير، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وخسر المنتخب البنيني أمام نظيره السنغالي في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب طنجة، بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وتصدر المنتخب السنغالي المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف فقط أمام الكونغو الديمقراطية، فيما جاء منتخب بنين في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.