يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، الجارية في المغرب، وذلك بعد تأهله من دور المجموعات.

ويواجه منتخب مصر نظيره بنين، في السادسة مساء يوم الإثنين المقبل، على ملعب أدرار، في أغادير، لحساب الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وسبق لمنتخب مصر مواجهة نظيره بنين في 4 مناسبات سابقة، من بينها 3 مباريات رسمية، وأخرى ودية، حيث يبتسم التاريخ للفراعنة في تلك المواجهات، بعدما تمكن من الفوز في 3 مباريات، والتعادل في واحدة.

وكانت أولى مباريات مصر أمام بنين في يوليو 2004، لحساب التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2006، وتعادل حينها الفراعنة خارج البلاد بثلاثة أهداف لمثلهم، وهو ما أبعد الفريق كثيرًا عن تحقيق حلم التأهل للمونديال.

وتكررت المواجهة في التصفيات نفسها، في سبتمبر 2005، وتمكن حينها منتخب مصر من الفوز في القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف، ليحقق أول انتصاراته على بنين.

وعلى الصعيد الودي، فتقابل منتخب مصر أمام بنين في نوفمبر 2008، وفاز الفراعنة في تلك المواجهة بخمسة أهداف مقابل هدف، وهي أعلى نتيجة في تاريخ مباريات الفريقين.

أما أخر مواجهات الفريقين، كانت في يناير 2010، وذلك لحساب منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي أُقيمت في أنجولا.

ورغم دخول منتخب مصر مباراته أمام بنين في كأس أفريقيا 2010، كتحصيل حاصل، بعد ضمان التأهل كمتصدر عن مجموعته، إلا أنه تمكن من الفوز أيضًا بهدفين دون رد، قبل أن يواصل مشواره في البطولة، ويتمكن من التتويج بها.

وتعد مباراة الدور ثمن النهائي من كأس الأمم الأفريقية 2025، الجارية في المغرب، هي أول مواجهة بين مصر وبنين في دور إقصائي لبطولة رسمية في التاريخ.