نقابة الصحفيين الفلسطينيين: استشهاد 257 صحفيا منذ أكتوبر 2023 في جرائم متعمدة للاحتلال

قال الدكتور تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن ما يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون منذ بدء العدوان الإسرائيلي في الثامن من أكتوبر 2023 يُعد جريمة مكتملة الأركان بحق الإنسانية وبحق الصحافة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف الصحفيين لإخفاء جرائمه عن العالم.

وأوضح أن عدد الصحفيين والصحفيات الذين استشهدوا منذ بدء العدوان بلغ 257 صحفيًا، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الإعلاميين بشكل مباشر.

وأشار إلى أن أكثر من 700 من أقارب الصحفيين من الدرجة الأولى، بينهم أطفال ونساء وكبار سن، استشهدوا نتيجة قصف منازلهم وتدميرها فوق رؤوسهم.

ونوه إلى أن الاحتلال أصاب خلال العدوان أكثر من 520 صحفيًا، كما منع دخول أكثر من 3 آلاف صحفي أجنبي إلى قطاع غزة، من بينهم 821 صحفيًا أمريكيًا، في محاولة لفرض تعتيم إعلامي كامل على ما يجري داخل القطاع.

وأشار إلى أن الاحتلال دمّر كليًا أكثر من 700 منزل تعود ملكيتها لصحفيين في قطاع غزة، ما يعكس حجم الاستهداف المباشر لعائلاتهم ومصادر رزقهم، ويكشف الوجه الحقيقي للاحتلال الذي لا يريد للعالم أن يرى الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب بشكل مستمر ومنهجي بحق المدنيين.

وأكد الأسطل أن الصحفيين يمثلون الشاهد الأساسي على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال، وهو ما يفسر سعيه الدائم لإسكاتهم ومنعهم من توثيق الحقيقة ونقلها إلى الرأي العام العالمي.