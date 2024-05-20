السيطرة على حريق بمنفذ لبيع اللحوم في الدقهلية

اندلع حريق داخل منفذ لبيع اللحوم بشارع عبدالسلام عارف بنطاق قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، نتيجة حدوث ماس كهربائي فى التوصيلات الداخلية لثلاجة حفظ اللحوم مما تسبب فى التهام محتويات المنفذ بالكامل، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده لسوق الجملة المجاور للمنفذ وعدد من السيارات المتوقفة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من بعض الأهالي باندلاع النيران بمنفذ بيع اللحوم بشارع عبدالسلام عارف - دائرة القسم.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين انبعاث دخان كثيف وألسنة اللهب من داخل منفذ المحروسة لبيع اللحوم والمقام بجوار سوق الجملة وأرض شادر البطيخ.

وتبين من المعاينة المبدئية، أن المنفذ مغلق وقت وقوع الحادث ونتيجة لحدوث ماس كهربائي بالتوصيلات الخاصة بثلاجة تبريد اللحوم تسبب في اشتعال النيران والتهامها محتويات المنفذ، فيما جرى السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده للسيارات المتوقفة أمام المنفذ وسوق الجملة المجاور.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.