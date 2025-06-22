هيئة البث نقلا عن مصدر إسرائيلي: حالة تأهب قصوى في المنطقة بعد قصف المواقع النووية الإيرانية

أفادت هيئة البث نقلا عن مصدر إسرائيلي أن المنطقة في حالة تأهب قصوى بعد قصف المواقع النووية الإيرانية.





وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، فجر الأحد، عن تغييرات فورية في تعليمات الجبهة الداخلية، وذلك عقب تقييم أمني أجراه الجيش بمصادقة من وزير الدفاع.

وقال أدرعي في بيان رسمي: "بمصادقة وزير الدفاع وفي ختام تقييم الوضع، تقرر أنه ابتداءً من اليوم في تمام الساعة 03:45 سيطرأ تغيير فوري في سياسة الاحتماء للجبهة الداخلية".

وبحسب البيان، تشمل التغييرات نقل جميع المناطق في البلاد إلى ما يعرف بـ"مستوى العمل الضروري"، وهو ما يترتب عليه فرض قيود مشددة، من ضمنها حظر الأنشطة التعليمية والتجمعات العامة، وإغلاق معظم أماكن العمل، باستثناء المواقع الحيوية والضرورية فقط.

وأكد المتحدث باسم الجيش على "ضرورة مواصلة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجبهة الداخلية، ومتابعة التحديثات المستمرة حفاظًا على السلامة العامة".

وتأتي هذه القرارات في ظل تصعيد متوقع بعد تنفيذ الولايات المتحدة هجمات استهدفت منشآت نووية إيرانية، وردود فعل محتملة قد تؤثر على الوضع في الداخل الإسرائيلي. وتقول السلطات الإسرائيلية أنها رفعت مستوى الجاهزية في كافة المناطق تحسبا لأي تطورات مفاجئة.

وفي وقت سابق من فجر اليوم الأحد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تروث سوشيال "لقد نفذنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران، وهي فوردو ونطنز وأصفهان. جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني. أُلقيت حمولة كاملة من القنابل على الموقع الرئيسي، فوردو. جميع الطائرات في طريقها إلى الوطن بسلام. تهانينا لمحاربينا الأمريكيين العظماء. لا يوجد جيش آخر في العالم يستطيع فعل هذا. الآن هو وقت السلام! شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر".