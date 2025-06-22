أول بيان من الجيش الإسرائيلي إلى الجمهور بعد القصف الأمريكي على المواقع النووية الإيرانية

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي فجر الأحد أنه بمصادقة وزير الدفاع وبعد تقييم شامل للوضع، تقرر البدء فورا بتطبيق تغيير فوري في سياسة الدفاع لقيادة الجبهة الداخلية.





وقال أدرعي في بيان: "بمصادقة وزير الدفاع وفي ختام تقييم الوضع تقرر انه ابتداء من اليوم في تمام الساعة 03:45 سيطرأ تغيير فوري في سياسة الاحتماء للجبهة الداخلية".

وأضاف: "في اطار التغييرات تقرر نقل جميع المناطق في البلاد إلى مستوى العمل الضروري حيث تشمل التعليمات حظر الأنشطة التعليمية والاحتشاد ومراكز العمل باستثناء مناطق العمل الضرورية".

واختتم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالتشديد على "مواصلة المتابعة والانصياع إلى تعليمات الجبهة الداخلية".

وتأتي هذه القرارات في ظل تصعيد متوقع بعد تنفيذ الولايات المتحدة هجمات استهدفت منشآت نووية إيرانية، وردود فعل محتملة قد تؤثر على الوضع في الداخل الإسرائيلي. وتقول السلطات الإسرائيلية أنها رفعت مستوى الجاهزية في كافة المناطق تحسبا لأي تطورات مفاجئة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن الجيش الأمريكي شن هجوما وصفه بـ"الناجح للغاية"، استهدف ثلاثة مواقع نووية إيرانية هي: فوردو، ونطنز، وأصفهان.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إدارة ترامب أبلغت تل أبيب مسبقا بخطط توجيه ضربة جوية أمريكية للمواقع النووية الإيرانية.

ولفتت صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى أن هذه الضربات تعد أول عملية من نوعها تُنفذها القوات الجوية الأمريكية داخل إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979، الأمر الذي وصفته بأنه "عمل حربي مباشر".

من جانبه، صرح نائب مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية حسن عابدين فجر اليوم الأحد، بأنه تم إخلاء المنشآت النووية الثلاث في نطنز وفوردو وأصفهان منذ فترة.

وأضاف عابديني: "استنتاج ترامب بأن إيران لم تعد تمتلك تكنولوجيا نووية خاطئ"، مشيرا إلى أنه في حال صح ادعاء الرئيس الأمريكي بأنه تم تدمير المواقع "فالأضرار طفيفة لأن المواد المشعة أُخليت من هناك".

جدير بالذكر أن المرشد الإيراني على خامنئي كان قد حذر يوم الأربعاء، من أن "أي تدخل عسكري من الأمريكيين سيسبب بلا شك أضرارا لا يمكن إصلاحها" مشددا على "الشعب الإيراني لا يستسلم".

كما أكد المجلس الأعلى للأمن القومي أنه في حال تدخل طرف ثالث في تبادل الضربات بين الجمهورية الإسلامية وإسرائيل، فإنهم "سيوجهونه بلا تردد".