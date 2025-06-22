الحرس الثوري الإيراني: الآن بدأت الحرب بالنسبة لنا

الأكثر قراءة
النائب محمد الفيومي: مشروع قانون الإيجار القديم هو العدالة والرحمة.. وأطمئن المستأجرين بأنه لن يُطرد أحد
أغنية اضرب اضرب تل أبيب تجتاح مواقع التواصل.. وتحقق 577 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة
الأمن يكثف جهوده لكشف لغز مقتل طبيب داخل شقته في طنطا
ترامب: بلادنا شنت قبل 20 عاما هجوما على العراق بناء على معلومات استخباراتية خاطئة
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما توقعاتك لمعارك إسرائيل مع إيران؟
سوف تتطور لمواجهة أوسعستنتهي سريعا بالعودة للمفاوضاتغير مهتم
النتـائـج
تصويت
أعلن الحرس الثوري الإيراني عبر حسابه على منصة "إكس" أن الحرب بالنسبة له قد بدأت الآن وذلك بعد القصف الأمريكي لمنشآت نووية إيرانية.