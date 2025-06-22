 الحرس الثوري الإيراني: الآن بدأت الحرب بالنسبة لنا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحرس الثوري الإيراني: الآن بدأت الحرب بالنسبة لنا

وكالات
نشر في: الأحد 22 يونيو 2025 - 8:06 ص | آخر تحديث: الأحد 22 يونيو 2025 - 8:06 ص

أعلن الحرس الثوري الإيراني عبر حسابه على منصة "إكس" أن الحرب بالنسبة له قد بدأت الآن وذلك بعد القصف الأمريكي لمنشآت نووية إيرانية.


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